Sprecherin Leavitt erklärte in Washington, die Regierung halte sich an die Gesetze. Man bemühe sich, sie auf die menschlichste Weise durchzusetzen. Papst Leo XIV. hatte vor Journalisten gesagt, wer gegen Abtreibung sei, aber gleichzeitig die unmenschliche Behandlung von Einwanderern in den USA unterstütze, sei nicht wirklich für das Leben. Gleiches gelte für Menschen, die mit der Todesstrafe einverstanden seien. Er äußerte sich zudem kritisch über Politiker, die den Klimawandel leugneten.

Leo XIV. wurde in Chicago geboren. Er besitzt neben der amerikanischen auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

