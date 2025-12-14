Grenzkonflikt

In der Nacht meldeten beide Seiten Angriffe entlang der Front. Eine Waffenruhe, die sowohl vom malaysischen Regierungschef Ibrahim gefordert als auch von US-Präsident Trump angekündigt wurde, gibt es damit weiterhin nicht. Seit Montag sollen nach Angaben des thailändischen Verteidigungsministeriums 14 Soldaten getötet worden sein. US-Präsident Trump hatte nach Telefongesprächen mit dem kambodschanischen Ministerpräsidenten Manet und dessen thailändischem Amtskollegen Charnvirakul verkündet, die beiden Regierungschefs hätten sich darauf geeinigt, sämtliche Kampfhandlungen einzustellen.
Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.