Eskalation in Nahost

Blick auf Teheran nach einem israelischen Angriff (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Fatemeh Bahrami)

Nach Angaben des israelischen Militärs wurde das Land von Raketen in mehreren aufeinanderfolgenden Wellen getroffen. Berichte über Explosionen gab es unter anderem aus Tel Aviv und Jerusalem. Berichte über Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Zuvor hatte ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden angekündigt, die Angriffe auf Israel würden bis zum Morgen ununterbrochen fortgesetzt. Derweil meldeten iranische Staatsmedien mehrere Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Außerdem sei erneut das Luftabwehrsystem über der Uran-Anreicherungsanlage in Natans aktiviert worden.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.