Gesundheit

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Auch erneute Beratungen in Berlin brachten am Nachmittag keinen Durchbruch. Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, von der Decken, erklärte, es gebe weiter keine praxistaugliche Reform. Insbesondere der Bundes-Klinik-Atlas sei noch immer fehlerbehaftet, kritisierte die CDU-Politikerin; die Daten seien teilweise veraltet und daher nicht mehr aussagefähig. Der Klinik-Atlas soll Patienten dabei helfen, vor einer Behandlung online das am besten geeignete Krankenhaus auszusuchen.

Darüber hinaus fordern die Länder, dass die Grund- und Notfallversorgung zumindest teilweise unabhängig von der Fallzahl vergütet wird. Dahingehende Pläne von Bundesgesundheitsminister Lauterbach gehen ihnen nicht weit genug. Der Gesetzentwurf zur Krankenhausreform ist bereits vom Bundeskabinett beschlossen und befindet sich momentan im parlamentarischen Verfahren.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.