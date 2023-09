Shutdown droht

Weiter keine Etat-Einigung im US-Kongress

In den USA droht nach fünf Jahren erneut eine Haushaltssperre. Im Repräsentantenhaus lehnten rechte Konservative einen Kompromissvorschlag des republikanischen Kammervorsitzenden McCarthy ab. Sollten sich die Demokraten von US-Präsident Biden und die oppositionellen Republikaner nicht in letzter Minute einigen, tritt um Mitternacht ein sogenannter Shutdown in Kraft.

30.09.2023