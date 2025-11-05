Bild einer früheren Ankunft von Afghanen in Hannover mit Aufnahmezusage (Archivbild vom 4.11.) (picture alliance / dpa / Dpa)

31 Personen landeten in einer Linienmaschine aus Pakistan über Istanbul in Hannover. Das Bundesinnenministerium erklärte, es handele sich ausschließlich um Menschen, bei denen rechtskräftige Gerichtsbeschlüsse den Bund verpflichtet hätten, ihre Einreise zu ermöglichen und die erforderlichen Visa auszustellen. Alle hätten zuvor ein Aufnahmeverfahren und eine Sicherheitsprüfung durchlaufen. Es war der inzwischen vierte Flug von afghanischen Staatsbürgern mit Aufnahmezusagen seit dem Amtsantritt der schwarz-roten Bundesregierung.

Derweil berichtete das ARD-Hauptstadtstudio, der Bund biete Afghanen, die in Pakistan auf eine Ausreise warteten, inzwischen Geld an, damit sie auf ihre Aufnahmezusage verzichten und stattdessen in ihr Heimatland zurückkehren.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.