Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, kam die Maschine aus Pakistan mit 14 Afghanen an Bord am späten Nachmittag an. Sie war zuvor in Istanbul zwischengelandet. Es ist der dritte Flug dieser Art seit dem Regierungswechsel in Berlin.

Die schwarz-rote Bundesregierung hatte das Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghanen im Mai gestoppt. Neben früheren Ortskräften deutscher Institutionen und ihren Angehörigen sollten auch Afghanen aufgenommen werden, die Verfolgung durch die islamistischen Taliban fürchten müssen, etwa weil sie sich in der Vergangenheit als Anwälte oder Journalistinnen für Menschenrechte eingesetzt haben. Einige Betroffene setzten ihre Ausreise auf juristischem Wege durch. In Pakistan halten sich nach Angaben der Bundesregierung noch etwas mehr 1.900 Menschen mit einer Aufnahmezusage auf.

