Mit dem Ausrufen des Kriegsrechts hat Yoon eine Staatskrise in Südkorea ausgelöst, die bis heute anhält. (picture alliance / Sipa USA / Young Ho)

Gegen den Ex-Staatschef sei wegen des Vorwurfs der Begünstigung des Feindes und des Amtsmissbrauchs Anklage erhoben worden, erklärte die zuständige Staatsanwaltschaft. Demnach habe Yoon Drohnenflüge über Nordkorea angeordnet. Auf diese Weise sollten Bedingungen dafür geschaffen werden, die die Ausrufung des Kriegsrechts rechtfertigten. Yoon habe mit diesem Vorgehen das Risiko einer militärischen Konfrontation zwischen Nord- und Südkorea erhöht.

Yoon hatte im Dezember vor dem Hintergrund eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht ausgerufen und Südkorea damit in eine politische Krise gestürzt. Das Parlament in Seoul stimmte daraufhin für die Absetzung des Präsidenten, was das südkoreanische Verfassungsgericht im April bestätigte. Yoon ist bereits unter anderem wegen Wahlbetrugs, Aufruhrs und Amtsmissbrauchs angeklagt.

