Flucht vor den Kämpfen: Tausende im Kongo sind Opfer des Konflikts, die humanitäre Lage ist dramatisch. (imago / Xinhua / Alain Uaykani)

Mehr als 400 Zivilisten seien bei einer Rebellenoffensive getötet worden, sagte ein Sprecher der Regionalregierung der betroffenen Provinz. Spezialeinheiten aus Ruanda, die in dem Gebiet die Rebellengruppe M23 unterstützten, seien im Zuge der Kämpfe in die strategisch wichtige Stadt Uvira eingerückt. Der Regierungssprecher warf den Aufständischen und der ruandischen Seite vor, die Vereinbarungen für ein Ende der Kämpfe gebrochen zu haben.

Die Rebellengruppe M23 war nicht an dem Friedensabkommen beteiligt, das die Staatschefs der Demokratischen Republik Kongo und Ruandas vergangene Woche in Anwesenheit von US-Präsident Trump unterzeichnet hatten.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.