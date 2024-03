Terrorismus

Polizeieinsatz in Berlin bei der Fahnung nach dem mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristen Garweg. (dpa / Paul Zinken)

In Berlin-Friedrichshain durchsuchten Ermittler eine Wohnung. An einem Einsatz auf der A5 bei Darmstadt waren auch Spezialkräfte beteiligt. Bei beiden Einsätzen gab es aber keine Festnahme. Die Staatsanwaltschaft Verden appellierte an Garweg, sich zu stellen. Der Druck auf den flüchtigen 55-Jährigen steige, sagte eine Sprecherin der Behörde.

Am Sonntag hatten Ermittler einen Bauwagenplatz der autonomen Szene in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Laut Angaben des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen hatte Garweg "mit hoher Wahrscheinlichkeit" in einem der Wagen gewohnt. Vor einer Woche war die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Klette gefasst worden. Klette, Garweg und ihr ebenfalls flüchtiger mutmaßlicher Komplize Staub werden der sogenannten dritten Generation der RAF zugerechnet.

