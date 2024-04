Wegen Cyberangriffen, die dem Iran zugeschrieben werden, haben die USA ihre Sanktionen gegen Teheran verschärft (imago images/Westend61)

Wie das Finanzministerium in Washington mitteite, wurden vier Einzelpersonen und zwei Unternehmen auf die Sanktionsliste gesetzt. Sie sollen im Auftrag des iranischen Militärs an böswilligen Cyberaktivitäten beteiligt gewesen sein. Die Angriffe richteten sich demnach gegen ein Dutzend Unternehmen und Behörden in den Vereinigten Staaten.

In der vergangenen Woche hatten die USA und Großbritannien als Reaktion auf den iranischen Angriff auf Israel bereits umfassende neue Sanktionen gegen Teheran verhängt.

