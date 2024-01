Schnee und Glatteis

Trotz Aufhebung der Unwetterwarnungen gibt es weiterhin viele Staus und Unfälle. (IMAGO / rheinmainfoto / IMAGO)

Betroffen waren vor allem die Autobahnen 3,4,5 und 7. In Abschnitten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und in Hessen gab es kilometerlange Staus wegen liegengebliebener Fahrzeuge.

Im Zugverkehr kam es nach Angaben der Deutschen Bahn nur noch vereinzelt zu Einschränkungen. Am Frankfurter Flughafen wurden erneut zahlreiche An- und Abflüge annulliert. Wie bereits gestern fiel auch heute an zahlreichen Schulen der Unterricht aus.

Im Laufe des Tages entspannte sich die Lage. Der Deutsche Wetterdienst hob seine Unwetterwarnungen wegen gefrierenden Regens auf. Weitere Schneefälle soll es vorerst nicht geben.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.