Trockenheit

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So stehen im nordrhein-westfälischen Kreis Düren etwa 25 Hektar in Flammen. Neben der Feuerwehr ist auch ein Löschhubschrauber im Einsatz. Auch im Saarland brennt es. Dort bekämpfen hunderte Feuerwehrleute einen Waldbrand bei Ottweiler, der nach Angaben des Innenministeriums bis zu zehn Hektar erfasst hat. Vier Einsatzkräfte wurden verletzt. Im rheinland-pfälzischen Kreis Bernkastel-Wittlich brennen etwa fünf Hektar Wald. Nach Polizeiangaben wurden Explosionen wahrgenommen. Man müsse davor ausgehen, dass sich dort noch Weltkriegsmunition befinde.

Im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt kämpfen rund 250 Einsatzkräfte unterstützt von einem Löschflugzeug auf mehreren Hektar gegen einen Waldbrand. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle, eine Warnung wegen starker Rauchentwicklung wurde aufgehoben. Nach Angaben der Einsatzleitung können die Nachlöscharbeiten noch Tage dauern.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.