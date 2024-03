In Winnyzja in der Ukraine wurden Menschen getötet, als Gebäude von russischen Drohnen getroffen wurden. (Uncredited / Ukrainian Emergency S / Uncredited)

Zwei Menschen seien in der Stadt Winnyzja getötet worden, als ein Wohngebäude getroffen worden sei. Insgesamt seien sieben Regionen des Landes von Attacken betroffen gewesen. Die ukrainische Luftabwehr habe letztlich alle 27 der im Iran hergestellten Drohnen abschießen können, hieß es weiter.

Auch Russland meldete ukrainischen Beschuss. Die Behörden sprachen von drei Toten in Donezk: die Stadt wird von Russland kontrolliert. In der Region Belgorod kam ebenfalls ein Mensch ums Leben. Dort verhinderten die russischen Streitkräfte nach eigener Darstellung einen ukrainischen Versuch, Soldaten per Hubschrauber in das Gebiet zu bringen.

Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.