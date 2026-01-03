Russischer Krieg in der Ukraine

Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Der ukrainische Chefunterhändler Umjerow sagte, Diplomaten und Sicherheitsberatern aus 14 EU-Staaten sowie aus Kanada seien in Kiew. Der US-Beauftragte Witkoff sei per Videokonferenz zugeschaltet worden. Laut Umjerow ging es um militärische und politische Fragen, sowie um die wirtschaftliche Entwicklung und den Wiederaufbau in der Ukraine. Einzelheiten nannte er nicht.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat für Montag ein Treffen mit den Verbündeten seines Landes auf Generalstabs-Ebene angekündigt. Am Dienstag soll in Paris auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs der sogenannten "Koalition der Willigen" über das Ergebnis gesprochen werden. Dieser Gruppe gehört auch Deutschland an.

