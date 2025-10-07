Dlf-Kulturrecherche

Logo des Film Festival Cologne (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Bei den Festivals 2023 und 2024 wurden demnach jeweils unter 20.000 Ticketverkäufe registriert. Gegenüber den Förderern sprach das Festival allerdings von jeweils mehr als 30.000 Besuchen. Eine Erklärung für die große Differenz lieferte die Festivalleitung auch auf Nachfrage nicht. Zudem berichten ehemalige Mitarbeitende des Festivals für die vergangenen Jahre übereinstimmend und mit vollem Namen von einem toxischen Betriebsklima sowie einem als machtmissbräuchlich wahrgenommenen Führungsverhalten der Leiterin.

Das Film Festival Cologne wird von der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalens, der Stadt Köln sowie der Film- und Medienstiftung NRW unterstützt. In den Jahren 2023 und 2024 belief sich die Förderung auf jeweils 1,09 Millionen Euro. Das diesjährige Film Festival Cologne beginnt am Donnerstag.

