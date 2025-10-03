Der deutsche Weitspringer Markus Rehm bei der Para-Leichtathletik-WM in Indien. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Marcus Hartmann)

Zuvor sprintete Max Marzillier über die 400 Meter in der Startklasse T13 der Athleten mit Sehbehinderung völlig überraschend zu Gold. Im Schlussspurt fing Marzillier den Favoriten aus Japan, Ryota Fukunaga, ab und gewann in 49,00 Sekunden mit drei Hundertstel Vorsprung. Für den 24-Jährigen vom BPRSV aus Cottbus war es die erste internationale Medaille überhaupt.

Das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) hat damit nach sieben Wettkampftagen mit acht Medaillen auf der Habenseite - viermal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze.

