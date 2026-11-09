Der türkische Minister für Umwelt und Stadtplanung, Murat Kurum, eröffnet die Weltklimakonferenz in Antalya. (picture alliance / Anadolu / Dogukan Keskinkilic)

Vertrauen müsse wiederhergestellt und die Kluft zwischen gemachten Versprechen und dem Leben der Menschen geschlossen werden, sagte Kurum bei der Eröffnungszeremonie. Er rief zu einem Dialog auf in einer Zeit, in der sich Gräben vertieften.

Bei der Konferenz geht es unter anderem darum, wie die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden können, das seit zehn Jahren in Kraft ist. Der Vereinbarung zufolge soll die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Laut einer aktuellen Prognose der Vereinten Nationen steuert die Welt mit der derzeitigen Klimapolitik auf einen Anstieg um 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu.

Die Leitung der 31. Weltklimakonferenz übernehmen das Gastgeberland Türkei und Australien. Kritiker befürchten angesichts der ungewöhnlichen Zweiteilung Reibungsverluste. Sie verweisen darauf, dass einzelne Vorstöße schon in der Vorbereitungsphase nicht miteinander abgestimmt worden seien.

Schneider: Internationale Gemeinschaft muss Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben

Die Bundesregierung wird von Umweltminister Schneider vertreten. Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk , er erwarte, dass die internationale Gemeinschaft den Ausbau von Wind- und Solarenergie weiter vorantreibe. Schneider betonte, dass Deutschland beim Klimaschutz einer der weltweit wichtigsten und verlässlichsten Geldgeber sei.

Der Klimaforscher Latif dämpfte die Erwartungen an die Weltklimakonferenz. Wenn nach bisher 30 solcher Treffen die weltweiten CO2-Emissionen Jahr für Jahr immer neue historische Höchststände erreichten, könnten die Treffen nicht zielführend sein, sagte Latif den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Weltorganisation für Meteorologie äußerte sich anlässlich der Weltklimakonferenz besorgt. Die WMO teilte in Antalya mit, im laufenden Jahr habe sich die Serie außergewöhnlich hoher Temperaturen, schmelzender Eismassen und steigender Meeresspiegel fortgesetzt. Laut dem neuen Klimabericht der Organisation wurden die vergangenen zwölf Jahre - das laufende Jahr 2026 eingeschlossen - als die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen erfasst.

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Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.