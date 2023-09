Der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales küsste alle Spielerinnen bei der Siegerehrung auf die Wange - Jennifer Hermoso auf den Mund. (IMAGO / Uk Sports Pics Ltd / IMAGO / Peter Dovgan)

Nach ihrer Nominierung für die ersten beiden Spiele der UEFA Nations League teilten die Nationalspielerinnen um Weltfußballerin Alexia Putellas gestern Abend überraschend mit, sie würden ihren Streik fortsetzen. Nur wenige Stunden zuvor hatte die neue Nationaltrainerin Montse Tomé versichert, sie habe mit den von ihr nominierten Frauen gesprochen und keine von ihnen habe die Teilnahme verweigert. Am Freitag steht ein Spiel gegen Schweden an, und am Dienstag darauf gegen die Schweiz.

Hintergrund des Streiks der Sportlerinnen ist die Affäre um den bereits zurückgetretenen Verbandspräsidenten Rubiales, der bei der Weltmeisterschafts-Siegerehrung eine Spielerin geküsst hatte, laut deren Aussage gegen ihren Willen.

