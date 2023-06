Energieversorgung

In Afrika haben allein rund 80 Prozent der Menschen südlich der Sahara keinen Zugang zur Stromversorgung. (IMAGO / YAY Images / IMAGO / watchtheworld)

In einem Bericht der Weltbank, der Weltgesundheitsorganisation WHO und weiterer Organisationen heißt es, dass rund 80 Prozent der Betroffenen in Afrika südlich der Sahara lebten. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2021. In Afrika habe sich die Lage seit 2010 kaum verändert. Ohne weitere Maßnahmen würden nach jetzigem Stand auch 2030 noch 660 Millionen Menschen ohne einen dauerhaften Stromanschluss auskommen müssen, warnten die Organisationen.

Zwar verlaufe die Energiewende hin zu mehr Erneuerbaren schneller als erwartet. Allerdings bleibe noch viel zu tun, um die UNO-Ziele zu erreichen, wonach 2030 alle Menschen einen Zugang zu bezahlbarem Strom haben sollen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.