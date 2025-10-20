Betroffen waren neben Amazons eigenen Diensten unter anderem die Chat-Apps Snapchat und Signal, der Videocall-Anbieter Zoom, der KI-Dienst Perplexity sowie die Finanzanbieter Coinbase und Venmo. Laut einem Bericht der britischen BBC sind zudem die Systeme mehrerer Banken sowie die Webseite der britischen Steuerverwaltung zeitweise ausgefallen. Auch bei zahlreichen Spiel-, Bildungs- und Fitnessangeboten wurden Ausfälle gemeldet. Der Cloudanbieter Amazon Web Services bestätigte Serverprobleme im Osten der USA.
Amazon AWS ist einer der größten Cloud-Anbieter weltweit und gilt als Rückgrat für zahllose Online-Dienste.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.