Regierungsbildung

Weltweite Kursverluste an den Börsen: Merz dringt auf Steuersenkungen

Die Lage an den Börsen beeinflusst auch die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD in Berlin. Der CDU-Vorsitzende Merz sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Lage sei dramatisch. Es sei deshalb dringlicher denn je, dass Deutschland so schnell wie möglich seine internationale Wettbewerbsfähigkeit wiederherstelle.