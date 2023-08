Expertenbericht

Deutschland hat sich 2009 zur Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet. (picture alliance / dpa)

In einem in Berlin vorgestellten Bericht des Deutschen Instituts für Menschenrechte heißt es, in den vergangenen Jahren hätten die Anstrengungen nachgelassen, die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen umzusetzen. Besonders in der Kritik stehen Sonderstrukturen wie Förderschulen, Werkstätten für Menschen mit Behinderung sowie große stationäre Wohneinrichtungen. Es werde viel über Inklusion diskutiert, konsequent in die Tat umgesetzt werde sie nicht, hieß es.

Zuletzt hatte die AfD mit ihrer ablehnenden Haltung zur Inklusion für Diskussionen gesorgt. Behindertenrechtsvereine und Gewerkschaften reagierten entsetzt vor allem auf Äußerungen des Thüringer AfD-Landesschefs, Höcke. Höcke hatte gesagt, man müsse das Bildungswesen von - Zitat - "Ideologieprojekten" wie Inklusion "befreien".

