UNO-Mission

Israel will sich auch nach dem Iran-Krieg nicht aus dem Südlibanon zurückziehen. (picture alliance / Anadolu / Mohamad Zanaty)

Die Mission UNIFIL habe einen deutlichen Rückgang beobachtet, sagte der Sprecher von UNO-Generalsekretär Guterres in New York. In dem Zeitraum seit der Vereinbarung bis gestern Nachmittag seien etwa 130 Geschosse und zwei Luftangriffe verzeichnet worden, die den israelischen Streitkräften zugeschrieben würden. Geschosse der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz oder anderer nicht staatlicher Akteure seien nicht registriert worden.

Nach Darstellung der Hisbollah soll die Einigung zwischen Teheran und Washington auch für den Libanon gelten. Israel hatte erklärt, sich auch nach einem Ende des Iran-Kriegs nicht aus dem Süden des Landes zurückziehen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.