Laut Ifo-Institut ist die Welle der Preiserhöhungen auf dem Bau weitgehend abgeebbt. (picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Der Index der Preiserwartungen sei im Februar zum fünften Mal in Folge gesunken. Allerdings planten nach wie vor sehr viele Einzelhändler höhere Preise, insbesondere im Bereich Lebensmittel und Getränke. Dagegen sei die Welle der Preiserhöhungen auf dem Bau weitgehend abgeebbt. Das Ifo-Institut begründet die Entwicklung damit, dass die Unternehmen einen Großteil der gestiegenen Kosten bereits an die Kunden weitergegeben hätten. Gleichzeitig lasse die Nachfrage in nahezu allen Wirtschaftsbereichen nach.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.