Vor Trump-Putin-Gipfel

US-Vizepräsident Vance (rechts) und der britische Außenminister Lammy kamen am Freitag im englischen Kent zusammen. (AP / Kin Cheung)

Alle Argumente der Ukraine seien gehört worden, erklärte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er betonte, der Weg zu einem Waffenstillstand könne nur gemeinsam mit seinem Land festgelegt werden. Selenskyjs Angaben zufolge nahmen an dem Treffen südöstlich von London Vertreter aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland, Italien, Finnland und Polen teil.

Dazu eingeladen hatten der britische Außenminister Lammy sowie US-Vizepräsident Vance, der sich zurzeit in Großbritannien aufhält.

Präsident Trump will sich am Freitag im US-Bundesstaat Alaska mit Putin treffen. Er hatte am Freitag erklärt, eine Waffenstillstandsvereinbarung im Ukraine-Krieg stehe kurz bevor. Sie werde möglicherweise einen Gebietstausch zwischen Russland und der Ukraine erfordern. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu dem Treffen in Alaska nicht eingeladen.

Macron fordert europäische Beteiligung an Friedensprozess

Frankreichs Präsident Macron betonte, die Zukunft der Ukraine könne nicht ohne die Ukrainer entschieden werden. Diese kämpften seit mehr als drei Jahren für ihre Freiheit und Sicherheit. Auch die Europäer müssten "Teil der Lösung" sein - es gehe schließlich auch im ihre Sicherheit, so Macron.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.