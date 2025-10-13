Das geht aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation hervor. Die Folge sei, dass Behandlungsmöglichkeiten ausgingen und Leben in Gefahr seien, erklärte der zuständige WHO-Abteilungsleiter Hutin.
Weltweit war dem Bericht zufolge im Jahr 2023 jede sechste laborbestätigte bakterielle Infektion gegen Behandlungen mit Antibiotika resistent. Die Resistenzen verursachen laut der WHO jährlich mehr als eine Million Todesfälle.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.