Seit Jahren bringt das EU-Mercosur-Abkommen die unterschiedlichsten Protestgruppen auf die Straße (Archivbild). (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Die französische Regierung teilte mit, Präsident Macron habe gegenüber den EU-Spitzen deutlich gemacht, dass das Abkommen französische Landwirte nicht ausreichend schütze. Im EU-Parlament wird heute über zusätzliche Schutzmaßnahmen für europäische Produzenten abgestimmt - das geht Frankreich nicht weit genug. Vorgesehen ist etwa, dass Zölle doch wieder eingesetzt werden könnten, wenn die Preise für bestimmte Agrarprodukte durch das Abkommen zu stark sinken.

Die Abstimmung im EU-Parlament gilt als Signal für das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag. Nach Plänen der EU-Kommission soll es dann eine Einigung geben - Kommissionspräsidentin von der Leyen will das Abkommen am Samstag in Brasilien unterschreiben. Danach müsste noch einmal das EU-Parlament über das Gesamtpaket abstimmen. Allerdings haben neben Frankreich weitere Staaten Vorbehalte.

Das Mercosur-Abkommen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay wird seit 25 Jahren verhandelt. Mit dem Abkommen würde die größte Freihandelszone der Welt entstehen.

