Einigung am Wochenende?

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Sipa USA)

US-Präsident Trump stellte abermals ein baldiges Grundsatzabkommen in Aussicht. Er sagte im Weißen Haus in Washington, die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und möglicherweise schon am Wochenende unterzeichnet werden. Das iranische Regime dementierte die Angaben. Das Außenministerium teilte mit, man sei bislang zu keiner abschließenden Entscheidung gelangt. Ähnliches berichtete die Nachrichtenagentur Fars, die der Revolutionsgarde nahesteht.

Trump hatte gestern zunächst weitere Angriffe auf den Iran angekündigt und diese später wieder abgesagt. Zur Begründung führte er Fortschritte bei den Verhandlungen an.Der Ölpreis gab daraufhin deutlich nach. Trump ergänzte, die von den USA verhängte Seeblockade gegen den Iran bleibe bis zum Abschluss der Vereinbarung in Kraft.

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Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.