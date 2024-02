Überreste einer in der Ukraine abgeschossenen Drohne (Archivbild). (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Vyacheslav Prokofyev)

Die ukrainische Armee erklärte, die Luftabwehr habe über verschiedenen Regionen des Landes 16 von insgesamt 18 russischen Drohen abschießen können. Ein Ziel sei die Hauptstadt Kiew gewesen. Unklar ist, ob es Opfer oder Schäden gab.

In Russland wehrten die Streitkräfte nach Angaben der Regierung mehrere ukrainische Drohnenangriffe ab. In der vergangenen Nacht seien zwei Drohnen über der grenznahen Region Belgorod und vier weitere über dem Schwarzen Meer in der Luft zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.