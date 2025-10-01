Kommunikation

Wie lokale Medien berichten, funktionieren alle Internet- und Kommunikationsdienste wieder. Sie waren seit Montag landesweit blockiert. In Kabul feierten hunderte Menschen auf den Straßen den wiedererlangten Zugang.
Bereits im September hatte es im Norden Afghanistans Berichte über Internetabschaltungen gegeben. Die oberste Taliban-Führung hatte diese nach Angaben einer Provinzregierung angeordnet, um - so wörtlich - "Unmoral zu verhindern". Zur aktuellen Abschaltung gab es keine offizielle Stellungnahme.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.