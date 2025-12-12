Internationale Filmfestspiele

Wim Wenders wird im kommenden Jahr der Berlinale-Jury vorsitzen. (Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa)

Wenders bereichere die Filmwelt seit sechs Jahrzehnten mit seinen Werken, die durch ihre Menschlichkeit und ihren Sinn für das Wunderbare berührten.

Die Internationale Jury entscheidet über die Vergabe des Goldenen und der Silbernen Bären im Hauptwettbewerb. Die 76. Berlinale findet vom 12. bis zum 22. Februar 2026 statt.

Zu Wenders' zahlreichen bekannten Filmen zählen unter anderem "Paris, Texas" und "Der Himmel über Berlin". Auch mit seinen Dokumentarfilmen feierte der 80-jährige Regisseur, Autor und Fotograf zahlreiche Erfolge, etwa mit den für einen Oscar nominierten Werken "Buena Vista Social Club" und "Pina".

Zuletzt erhielt Wenders' Film "Perfect Days" über einen Toilettenreiniger in Tokio 2024 eine Oscar-Nominierung. 2015 wurde der Filmemacher mit dem Goldenen Ehrenbären der Berlinale gewürdigt.

