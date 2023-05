Niederlande

Windräder in den Niederlanden (picture alliance / Goldmann)

Wegen des erwarteten Durchzugs von Millionen Zugvögeln standen die Windräder in den Windparks Borssele und Egmond aan Zee vier Stunden lang fast still, wie die niederländische Regierung mitteilte. Das sei eine Weltpremiere, sagte Energieminister Jetten. Mit dem erstmaligen Stopp der Windräder beginnt eine Pilotphase, bevor die Maßnahme ab Herbst regelmäßig stattfinden soll. In den betroffenen Nächten müssen die Betreiber der Windparks die Rotorblätter auf maximal zwei Rotationen pro Minute drosseln.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.