Laut einer ersten Auswertung lag die durchschnittliche Temperatur bei 2,9 Grad, teilte der DWD mit . Das waren 1,5 Grad mehr als der Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. In Oberbayern wurde zum Jahreswechsel ein Rekordwert von 20,8 Grad gemessen. So warm war es an Silvester noch nie seit Beginn der Messungen 1881.