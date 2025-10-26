Wirbelsturm

Hurrikan "Melissa" (NOAA via AP)

Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums bewegte sich der Tropensturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde auf Jamaika zu. Es wird erwartet, dass die Intensität noch zunehmen wird. Auf Jamaika dürfte das mit lebensbedrohlichen Überschwemmungen und Erdrutschen einhergehen. Regierungschef Holness rief die Bevölkerung dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben und den Anweisungen der Behörden zu folgen. Der Zivilschutz richtete hunderte Notunterkünfte auf der Karibik-Insel ein.

Tropensturm "Melissa" hatte zuvor bereits in Haiti und der Dominikanischen Republik für Starkregen und Überschwemmungen gesorgt. Mehrere Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.