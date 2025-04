Alzheimer-Medikament Lecanemab, u.a. für den japanischen Markt bereits zugelassen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Das Antikörper-Präparat Lecanemab sei für eine Behandlung im frühen Stadium von Alzheimer vorgesehen und das erste Medikament dieser Art, das in der Europäischen Union auf den Markt kommen dürfe, teilte die Kommission mit. Lecanemab richtet sich gegen sogenannte Amyloid-Ablagerungen im Gehirn und soll dadurch den Verlauf der Krankheit verlangsamen. Um eine Heilung der Gedächtnis- oder Denkstörungen geht es allerdings auch bei diesem Wirkstoff nicht, ein solches Mittel ist weiterhin nicht in Sicht. Das Antikörper-Präparat dürfte in einigen Monaten verfügbar sein. Fachleuten zufolge kommt aber nur ein sehr kleiner Teil der Alzheimer-Patienten für diese Therapie infrage.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.