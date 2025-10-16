Bundesbank

Das reale Bruttoinlandsprodukt dürfte im dritten Quartal allenfalls stagniert haben, heißt es im Monatsbericht der deutschen Zentralbank. In den drei Monaten zuvor war die Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent geschrumpft. Die Industrie leide weiter nicht nur unter strukturellen Problemen, sondern auch unter den angehobenen US-Zöllen, hieß es.
Die Bundesregierung geht in ihrer Prognose für das Gesamtjahr davon aus, dass die Wirtschaft um 0,2 Prozent zulegt.
Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.