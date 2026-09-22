Konjunktur

Wirtschaftsforschungsinstitute erhöhen ihre Wachstumsprognose. (picture alliance / SZ Photo / Wolfgang Filser)

Das berichten die Nachrichtenagentur Reuters und das "Handelsblatt". Im April waren die Ökonomen noch von 0,6 ⁠Prozent ⁠in diesem und 0,9 Prozent im kommenden Jahr ausgegangen. Sie führen ‌das stärkere Wachstum darauf zurück, dass die staatlichen Mehrausgaben für Verteidigung und Infrastruktur zunehmend für Impulse sorgten. Zudem seien die Auswirkungen geopolitischer Krisen wie des Iran-Kriegs nicht so stark wie anfangs befürchtet.

Die Prognose wird im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums von fünf Wirtschaftsforschungsinstituten erstellt. Die Analyse soll am ‌Donnerstag offiziell vorgestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.