SVP-Politiker

Der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin. (picture alliance / KEYSTONE / PETER KLAUNZER)

Der 66-Jährige erhielt bei der Wahl in beiden Parlamentskammern 203 von 228 abgegebenen Stimmen. Parmelin übernimmt diese vor allem repräsentative Aufgabe zusätzlich zu seinem Ministerium, wie es in der Schweiz üblich ist. Die sieben Minister der Regierung wechseln sich in dem Amt jedes Jahr ab. Für Parmelin ist es die zweite Amtszeit als Bundespräsident. Der Winzer aus der französischsprachigen Schweiz gehört der rechtskonservativen SVP an, der nach Wähleranteil größten Partei.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.