Standort Deutschland

Konferenz "Friends of Industry" in Berlin. (picture alliance/dpa/Andreas Hoenig)

Allerdings nannte sie Bedingungen für die staatlichen Hilfen. So müssten die Unternehmen in mehr Effizienz und Nachhaltigkeit investieren. Die Nachweise dafür sollten so bürokratiearm wie möglich gestaltet werden. Der Industriestrompreis sei ein wichtiger Baustein für die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlindustrie, betonte Reiche.

Stahlgipfel am Donnerstag

Bundeskanzler Merz hat für Donnerstag zu einem Spitzentreffen eingeladen, um über die schwierige Lage der deutschen Stahlindustrie zu sprechen. Daran sollen neben Branchenvertretern auch Ministerpräsidenten von Ländern mit Stahlindustrie teilnehmen. Themen sollen unter anderem Handelsbeziehungen und Energiepreise sein.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.