Heue wird bekannt gegeben, wer den Wirtschaftsnobelpreis erhält. (picture alliance / Anadolu / Sergei Gapon)

Er wird umangssprachlich auch als Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet. Die Entscheidung der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften wird gegen Mittag erwartet. In der vergangenen Woche waren bereits die Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur sowie die Trägerin des Friedensnobelpreises verkündet worden.

Der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis geht nicht auf das Testament des schwedischen Chemikers und Erfinders Nobel zurück. Er wird seit 1969 von der schwedischen Zentralbank gestiftet.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.