Konjunktur

Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, stellte gemeinsam mit ihren Kollegen das Jahresgutachten zur konjunkturellen Entwicklung für die Jahre 2026 und 2027 vor. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Eine Begrenzung des Ausgabenanstiegs im Bundeshaushalt ist unausweichlich. Im Bundeshaushalt und in den Sozialversicherungen überstiegen mittelfristig die absehbaren Ausgaben die Einnahmen deutlich.

Die Ökonomen plädieren dafür, Subventionen abzubauen und die Sozialversicherungen zu reformieren. Die Entscheidungen über die Rückführung der Kreditfinanzierung der Verteidigungsausgaben und die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen sollten bereits in dieser Legislaturperiode getroffen werden.

Änderungen bei der Rente gefordert

Außerdem schlagen sie vor, die abschlagsfreie sogenannte Rente mit 63 nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen und die Ausweitung der Mütterrente ab 2027 zurückzunehmen. Selbst damit ließen sich die Haushaltslöcher jedoch nicht ganz schließen. Mittelfristig könnten auch Steuererhöhungen nötig werden.

Bundeskanzler Merz sagte, die Botschaft sei angekommen. Der CDU-Politiker sprach zugleich von ermutigenden Signalen; es gehe langsam wieder aufwärts mit der deutschen Wirtschaft.

In ihrem Gutachten hoben die sogenannten Wirtschaftsweisen ihre Konjunkturprognose für dieses und das kommende Jahr deutlich an. Sie erwarten für das laufende Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent, für das kommende Jahr von einem Prozent. Zur Begründung hieß es, die deutsche Wirtschaft habe sich von dem Energiepreisschock nach Ausbruch des Iran-Kriegs schneller erholt. Vor allem der Export entwickle sich besser.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.