Wie das in Hannover ansässige Pestel-Institut mitteilte, schrecken viele Arbeitnehmer vor einem Jobwechsel zurück, wenn dieser mit der Suche nach einer neuen Wohnung verbunden ist. Viele Unternehmen hätten deshalb zunehmend Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter zu finden. Der Studie zufolge fehlen allein in den westdeutschen Bundesländern 1,2 Millionen Wohnungen.
Auftraggeber der Untersuchung war die Messe München. In der bayerischen Landeshauptstadt wird heute die dreitägige Immobilienmesse Expo Real eröffnet.
Diese Nachricht wurde am 06.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.