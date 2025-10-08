Jackie Groenen (7. Minute/Eigentor), Ella Peddemors (42.), Alexandra Popp (90.) und Kapitänin Janina Minge (90.+5/Handelfmeter) sorgten für die Treffer der Gastgeberinnen.
Wolfsburg empfängt am Samstag in der Bundesliga den punktgleichen Verfolger FC Bayern zum Spitzenspiel, ehe die Lerch-Elf am darauffolgenden Mittwoch in Oslo bei Valerenga IF ihre zweite Champions League-Partie bestreitet.
Im vergangenen Jahr haben sowohl die Münchnerinnen als auch die Wolfsburgerinnen das Halbfinale der Königsklasse verpasst. Anders als der VfL startete der deutsche Meister beim 1:7 in Barcelona mit einer Niederlage in den aktuellen Wettbewerb.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.