Champions League
Wolfsburgerinnen siegen gegen Paris St. Germain

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind mit einem Heimsieg in die neue Saison der Champions League gestartet. Gegen den französischen Vizemeister Paris Saint-Germain gewann die Elf von Trainer Stephan Lerch 4:0 (2:0).

    Zwei Fußballerinnen kämpfen um den Ball.
    Svenja Huth vom VfL Wolfsburg im Duell mit Eva Gaetino von Paris St Germain. (picture alliance / dpa / Swen Pförtner)
    Jackie Groenen (7. Minute/Eigentor), Ella Peddemors (42.), Alexandra Popp (90.) und Kapitänin Janina Minge (90.+5/Handelfmeter) sorgten für die Treffer der Gastgeberinnen.
    Wolfsburg empfängt am Samstag in der Bundesliga den punktgleichen Verfolger FC Bayern zum Spitzenspiel, ehe die Lerch-Elf am darauffolgenden Mittwoch in Oslo bei Valerenga IF ihre zweite Champions League-Partie bestreitet.
    Im vergangenen Jahr haben sowohl die Münchnerinnen als auch die Wolfsburgerinnen das Halbfinale der Königsklasse verpasst. Anders als der VfL startete der deutsche Meister beim 1:7 in Barcelona mit einer Niederlage in den aktuellen Wettbewerb.
    Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.