Morgen im Norden bewölkt mit örtlichen Schneeschauern. Sonst heiter bis wolkig. Temperaturen -5 bis +2 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag teils hochnebelartig bewölkt, teils aufgeheitert und weitgehend trocken. Nur im Küstenumfeld etwas Schnee. Vielfach Dauerfrost bei Höchstwerten zwischen -6 und -1 Grad.
Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.