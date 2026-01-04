Wetter
Wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise Schneeschauer und Graupelgewitter

Das Wetter: Heute Früh südlich der Donau und in Schleswig-Holstein teils klar, örtlich um -10 Grad. Sonst viele Wolken und einzelne, teils kräftige Schneeschauer bei +1 bis -5 Grad. Verbreitet Glätte. Tagsüber meist wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise Schneeschauer, vereinzelt auch kurze Graupelgewitter bei -3 bis +3 Grad.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen im Norden bewölkt mit örtlichen Schneeschauern. Sonst heiter bis wolkig. Temperaturen -5 bis +2 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag teils hochnebelartig bewölkt, teils aufgeheitert und weitgehend trocken. Nur im Küstenumfeld etwas Schnee. Vielfach Dauerfrost bei Höchstwerten zwischen -6 und -1 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.