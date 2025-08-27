Kiew verurteilt Auftritt Woody Allens bei Moskauer Filmwoche (Vianney Le Caer/AP/dpa)

Er sei der festen Überzeugung, dass Russlands Präsident Putin völlig im Unrecht sei, sagte der 89-Jährige dem Sender CNN. Der Krieg gegen die Ukraine sei entsetzlich. Aber ganz gleich, was Politiker getan hätten, halte er es nie für den richtigen Weg, den künstlerischen Dialog abzubrechen. Allen war am vergangenen Wochenende im Rahmen des Moskauer Filmfestivals für einen Vortrag zugeschaltet worden. Die Veranstaltung wurde vom kremlnahen Regisseur und Schauspieler Fjodor Bondartschuk moderiert, gegen den westliche Sanktionen verhängt wurden.

Das ukrainische Außenministerium hatte Allens Auftritt kritisiert. Dieser sei eine Schande und eine Beleidigung für die Opfer unter ukrainischen Schauspielern und Filmschaffenden, die von russischen Truppen getötet oder verletzt wurden, hieß es.

