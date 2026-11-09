Die Weltklimakonferenz findet diesmal in Antalya statt. (picture alliance / Anadolu | Orhan Cicek)

Worum geht es?

Bei der Konferenz geht es vor allem darum , wie die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden können, das seit zehn Jahren in Kraft ist. Der Vereinbarung zufolge soll die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Laut einer aktuellen Prognose der Vereinten Nationen steuert die Welt mit der derzeitigen Klimapolitik allerdings auf einen Anstieg um 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu.

Was hat es mit dem Vorstoß der Türkei auf sich?

Der Vorschlag des Gastgebers Türkei für ein gemeinsames Elektrifizierungsziel hat große Aufmerksamkeit erregt. Elektrifizierung soll fossile Energieträger wie Öl, Gas und Kohle durch Strom ersetzen. Demnach sollen bis 2035 mindestens 35 Prozent des Endenergieverbrauchs durch Strom gedeckt werden. Bisher sind es 20 Prozent.

Wenn dieses Ziel keine Zustimmung aller Staaten in Antalya erhält, könnte sich zumindest eine Koalition der Willigen dazu bekennen. Bundesumweltminister Schneider stellte sich bereits hinter die Elektrifizierungsinitiative. Kritiker weisen darauf hin, dass das Ganze dem Klimaschutz nur weiterhilft, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne oder Wasserkraft stammt.

Wie steht es um das Thema Finanzierung?

Auch bei diesem Klimagipfel spielt der Streit ums Geld eine zentrale Rolle: Länder des globalen Südens fordern die Industriestaaten als Hauptverantwortliche für den Klimawandel auf, ihre Finanzzusagen einzuhalten. Das Ziel: bis 2035 jährlich 300 Milliarden US-Dollar bereitzustellen und dabei den Anteil zu verdreifachen, der Entwicklungsländern helfen soll, sich an die Folgen der Klimakrise anzupassen - indem sie Dämme bauen, Häuser befestigen oder ihre Landwirtschaft umstellen.

Nach Ansicht von Entwicklungsorganisationen sollte der Gipfel klare Zwischenziele formulieren, wie die vereinbarten Summen erreicht werden können. Offen ist auch, wie viel davon als öffentliche Zuschüsse fließt und wie viel als Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Der deutsche öffentliche Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung ist von 6,1 Milliarden Euro 2024 auf 4,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gesunken.

Wie realistisch ist eine Einigung auf konkrete Maßnahmen?

Die Leitung der 31. Weltklimakonferenz übernehmen das Gastgeberland Türkei und Australien gemeinsam. Kritiker befürchten angesichts der ungewöhnlichen Zweiteilung Reibungsverluste. Sie verweisen darauf, dass einzelne Vorstöße schon in der Vorbereitungsphase nicht miteinander abgestimmt worden seien.

Martin Kaiser von Greenpeace Deutschland hält es für "extrem schwierig, überhaupt eine nach vorne gerichtete Abschlusserklärung hinzubekommen". Auch der Oxfam-Klimaexperte Jan Kowalzig ist "eher pessimistisch", was Ergebnisse bei den Verhandlungen auf UNO-Ebene angeht.

Warum ist eine Einigung generell schwierig zu erreichen?

Die Fortschritte bei den offiziellen Verhandlungen auf UNO-Ebene werden auch dadurch begrenzt, dass alle Beschlüsse im Konsens gefasst werden müssen. Ehrgeizigere Staaten gehen daher zusätzlich außerhalb des UNO-Prozesses Verpflichtungen zur Bekämpfung der Klimakrise ein. Dazu könnten sie in Antalya Partnerschaften mit anderen Ländern für konkrete Klima-Projekte gründen oder stärken oder Allianzen für Unterziele wie die Energiewende schmieden.

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Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.