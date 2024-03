Mitglieder der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) vor dem unbeleuchteten Brandenburg Tor in Berlin (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Dort seien um 20 Uhr 30 für eine Stunde die Lichter ausgegangen, teilte die Klimaschutzorganisation am Abend mit. Unter anderem war das Brandenburger Tor in Berlin ins Dunkel gehüllt.

Die Earth Hour fand in diesem Jahr zum 18. Mal statt, sie stand diesmal unter dem Motto "Deine Stunde für die Erde - Klima schützen, Demokratie stärken".

Rund um den Globus waren Millionen Menschen aufgefordert, jeweils um 20 Uhr 30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht auszuschalten. Unter anderem gingen die Lichter an der Oper in Sydney aus, auch das Empire State Building in New York ist an der Aktion beteiligt.

