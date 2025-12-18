Eine Oscar-Statue (picture alliance / Danny Moloshok / Invision / AP / Danny Moloshok)

Wie die Oscar-Akademie mitteilte, schloss sie einen entsprechenden Vertrag mit Youtube. Die Videoplattform werde künftig die Heimat der Oscars sowie des ganzjährigen Akademie-Programms sein, hieß es.

Die Verleihung der bedeutendsten Filmpreise der USA findet jedes Jahr in einem Theater in Hollywood statt. Die Preisverleihung wird seit Jahrzehnten vom US-Sender ABC übertragen. Noch vor zehn Jahren schauten mehr als 40 Millionen Menschen im TV zu; zuletzt waren es knapp 20 Millionen.

2028 werden die Oscars zum 100. Mal vergeben.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.