Filmpreise
Youtube erwirbt Exklusiv-Rechte für "Oscar"-Verleihung ab 2029

Die Verleihung der Oscars wird ab dem Jahr 2029 nicht mehr bei, Fernsehsender ABC ausgestrahlt, sondern auf der Video-Plattform Youtube zu sehen sein

    Eine Oscar-Statue und der Schriftzug "Oscars" ist vor einem schwarzen Hintergrund zu sehen.
    Eine Oscar-Statue (picture alliance / Danny Moloshok / Invision / AP / Danny Moloshok)
    Wie die Oscar-Akademie mitteilte, schloss sie einen entsprechenden Vertrag mit Youtube. Die Videoplattform werde künftig die Heimat der Oscars sowie des ganzjährigen Akademie-Programms sein, hieß es.
    Die Verleihung der bedeutendsten Filmpreise der USA findet jedes Jahr in einem Theater in Hollywood statt. Die Preisverleihung wird seit Jahrzehnten vom US-Sender ABC übertragen. Noch vor zehn Jahren schauten mehr als 40 Millionen Menschen im TV zu; zuletzt waren es knapp 20 Millionen.
    2028 werden die Oscars zum 100. Mal vergeben.
    Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.