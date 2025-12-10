Wie das Bundesinstitut für Berufsbildung mitteilte, sank die Zahl um mehr als zwei Prozent auf 476.000. Das Angebot an Ausbildungsplätzen verringerte sich um mehr als viereinhalb Prozent auf rund 530.000 Stellen. Der Präsident des Instituts, Esser, erklärte, die Entwicklung sei eine direkte Folge der angespannten wirtschaftlichen Lage. Viele Betriebe reduzierten ihr Angebot - mit spürbaren Folgen für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.